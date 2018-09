Schäferhund reißt sich los und beißt Frau

Eine Hundehalterin ging am Freitagmittag mit ihrem Hund am Kellbach in Richtung Prächting spazieren. Auf Höhe der Straße "An der Bachwiese" kam ihr ein anderer Hundehalter mit seinem angeleinten Schäferhund entgegen. Der Halter des Schäferhundes konnte seinen Hund trotz Leine nicht unter Kontrolle bringen. Der Schäferhund riss sich los und biss die Frau in den Oberschenkel, so dass sich diese in ärztliche Behandlung begeben musste. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. pol