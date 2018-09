Schäferhund aus Zwinger gestohlen

Aus einem versperrten Zwinger, der auf der Verlängerung Geracher Weg in Reckendorf aufgestellt ist, hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen sechs Monate alten Schäferhund gestohlen. Der Hund ist gechippt und hat einen auffällig weißen Fleck am Hals. Wer kann Angaben zum Tier oder Täter machen? Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet unter der Rufnnummer 0951/9129-310 um Hinweise. red