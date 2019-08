Schäden gehen in Zehntausende

Zu einer Vielzahl von Einsätzen wurden die Coburger Polizisten am Donnerstagnachmittag in den westlichen Landkreis Coburg sowie in das westliche Coburger Stadtgebiet gerufen. Besonders stark betroffen waren die Gemeinde Weitramsdorf sowie im Coburger Stadtgebiet der Kürengrund, der Stadtteil Scheuerfeld und die Callenberger Unterführung (wir berichteten). Aufgrund des Starkregens und des starken Windes wurden mehrere Bäume umgeweht. Zudem liefen im Coburger Stadtgebiet mehrere Keller voll. Die Callenberger Unterführung und Teile des Kürengrunds mussten am Nachmittag kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden.

Niemand wurde verletzt

Die Schäden in Stadt und Landkreis Coburg dürften nach Angaben der Polizei-Inspektion Coburg in die Zehntausende gehen. Verletzt worden sei nach aktuellem Kenntnisstand niemand. pol