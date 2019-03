Schäden an der Windschutzscheibe

Auf dem Parkplatz bei der Ernst-Penzoldt-Schule in Spardorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist an einem schwarzen Kia die Frontscheibe verkratzt worden. Die Halterin, die das Fahrzeug dort während der Schulzeit geparkt hatte, entdeckte zunächst am Dienstag einen leichten senkrechten Kratzer und am Donnerstag mehrere kleine Kratzer. Die Schäden befinden sich im Sichtbereich des Fahrers, so dass wohl ein Austausch der Frontscheibe ansteht. Da die Schäden so kurz aufeinander und an der gleichen Stelle verursacht wurden, ist wohl davon auszugehen, dass die Scheibe absichtlich beschädigt wurde. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514. pol