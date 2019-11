Schädel-Hirn: Hilfe und Infos am Donnerstag

Die Selbsthilfegruppe für Schädel-Hirn-Patienten und Angehörige, Regionalgruppe Oberfranken, trifft sich wieder am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr in Kulmbach in der Gaststätte "Bauernfeind", direkt an der B 85 Saalfelder Straße. Weitere Informationen erteilt Familie Potempka unter Telefon 09227/973393. red