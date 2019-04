Schächte bei Bauarbeiten abdecken

Der Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen stellt immer wieder fest, dass durch unzweckmäßige Lagerung von Baumaterialien oder durch ungünstigen Stand von Baumaschinen bei Bauarbeiten an öffentlichen Straßen und Plätzen größere Mengen Sand, Kies, Kalk bzw. Zement in die Kanalisation eingeschwemmt werden. Dadurch sind Regeneinlässe oder Kanalrohre vollständig oder zum Teil verstopft worden. Die Beseitigung verursacht stets beträchtliche Kosten.

Rinnen sauber halten

Alle Bauunternehmer und Bauherren bittet die Stadt Erlangen daher in einer Pressemitteilung dringend darum, dafür zu sorgen, dass Einschwemmungen von Baustoffen in die Kanalisation vermieden werden. Schächte und Regeneinlässe, die sich in unmittelbarer Nähe von Baustellen befinden, sind durch Blech abzudecken und die Pflasterrinnen sind von Sand und Schutt stets sauber zu halten.

Bei Kanalverstopfungen, die auf Einleitung von Baustoffen zurückzuführen sind, müssen Unternehmer und Bauherren für die entstandenen Kosten haftbar gemacht werden. red