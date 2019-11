Schadenträchtige Wildunfälle

Im Bereich der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch ereigneten sich am Montagabend zwischen 19 und 22.30 Uhr in verschiedenen Gemeindebereichen insgesamt vier Wildunfälle, die enormen Sachschaden nach sich zogen. Bei allen Fahrzeugen waren Schäden zwischen 2500 und 3000 Euro zu verzeichnen. In allen Fällen war ein querendes Reh die Unfallursache. Die Polizei rät den Fahrzeugführern daher nicht nur in Waldgebieten zu erhöhter Aufmerksamkeit. pol