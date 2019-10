Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Freitag im Zeitraum 5.30 Uhr bis 13.30 Uhr die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Glasscheibe der Eingangstür ging dabei zu Bruch. Hinweise zum Täter und Tathergang an die Polizei Kronach unter Telefon: 09261/5030