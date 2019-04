Schadensträchtiger Unfall

20 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagmorgen in der Uferstraße. Eine 65-jährige Busfahrerin übersah beim Einfahren in die Uferstraße eine von links kommende, bevorrechtigte Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstanden erhebliche Schäden an der rechten Fahrzeugseite des Opels sowie im Frontbereich des Busses, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol