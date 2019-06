Am Freitag ist es zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Staatsstraße 2244 bei Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) gekommen. Ein Auto, aus Baiersdorf kommend, wollte aus dem Kreisverkehr in Richtung Bubenreuth ausfahren und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo der andere beteiligte Wagen gerade in den Kreisverkehr fahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Beide Autos wurden stark beschädigt, Gesamtschaden circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.