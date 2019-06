Einen Schaden von etwa 500 Euro hat in der Zeit von Mittwoch, 5.30 bis 14 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer an einem in der Mayer-Franken-Straße geparkten schwarzen VW Golf verursacht. Die 53-jährige Geschädigte stellte an ihrem Auto fest, dass der linke Außenspiegel eingeklappt war und das Spiegelglas am Boden lag, außerdem war in der linken Fahrertüre ein Kratzer.