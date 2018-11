Schaden hinterlassen, aber keine Daten

Von einer Unfallflucht in Bad Rodach berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Am Freitagmorgen in der Zeit von 9 bis 9.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kantstraße ein schwarzer Opel Meriva angefahren und beschädigt. Der Fahrzeugführer beging Unfallflucht und hinterließ einen Schaden an der Beifahrerseite des Autos im dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Unfallverursacher werden unter der Rufnummer 09561/645-209 erbeten. pol