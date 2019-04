Schaden erst in der Werkstatt bemerkt

Nachträglich wurde ein Wildunfall mit einem Reh gemeldet, der sich bereits am 15. April, gegen 2.28 Uhr, ereignet hatte. Nachdem der 33-jährige Fahrer am Unfalltag zunächst keinen Sachschaden an seinem Pkw festgestellt hatte, wurde nun bei einem Werkstattbesuch doch noch eine Beschädigung festgestellt. Die Kollision ereignete sich kurz nach der Saalebrücke, als der Mann mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Bad Kissingen unterwegs war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit. pol