Schaden beim Ausparken

Auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums im Stadtteil Garitz stieß am Donnerstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, der Fahrer eines Subaru beim Ausparken rückwärts gegen einen vorbeifahrenden Porsche. Dabei entstand am Subaru ein Schaden von etwa 1000 Euro und am Pkw Porsche von circa 3000 Euro. pol