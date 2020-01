Schaden angesehen und dann geflüchtet

Am Dienstagmorgen hat eine aufmerksame Zeugin in der Michael-Kotz-Straße in Forchheim einen Autofahrer dabei beobachtet, wie er beim Einparken an ein anderes Fahrzeug stieß, sich die Anstoßstelle an dem schwarzen Opel dann ansah, aber anschließend vom Unfallort entfernte, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern. Die Zeugin teilte das Kennzeichen des Verursachers der Polizei mit. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. pol