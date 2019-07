Bereits am Mittwoch vor einer Woche hat eine 40-Jährige einen Schaden an ihrem silbernen Peugeot 206 festgestellt. Das Auto war am Mittwoch, 24. Juli, in der Zeit von 11.15 bis 12.30 Uhr, vor dem Therapiehaus in der Bahnhofstraße in Ebermannstadt geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, entgegen.