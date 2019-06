Am Montag zwischen 7.40 und 12 Uhr wurde in der Kronacher Straße ein schwarzer Seat Leon von einem Unbekannten beschädigt. Der Pkw befand sich auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro am Kotflügel hinten links. Des Weiteren konnte weißer Fremdlack gesichert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.