Schaden an Opel Signum - Unfallflucht

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen hat sich eine Unfallflucht in Forchheim ereignet. Eine 45-Jährige hatte ihr Auto im Bereich der Joh.-Sebastian-Bach-Straße/Beethovenstraße geparkt. Als sie dorthin zurückkehrte, musste sie einen frischen Schaden über dem linken Radkasten ihres schwarzen Opel Signum feststellen. Der unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 500 Euro zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.