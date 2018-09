Schaden an Mopeds und Pkw angerichtet

Einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro hat ein Unbekannter an zwei Mopeds sowie einem geparkten Pkw in der Querstraße verursacht. Ein Mofa und ein Kleinkraftrad wurden dabei von dem Unbekannten mutwillig umgeworfen. Die Fahrzeuge fielen gegen einen geparkten Pkw. Zudem zerstach der Randalierer die vier Reifen des dort geparkten Daewoo und verkratzte den Lack des Fahrzeugs an allen vier Seiten. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561/645 209 entgegengenommen. pol