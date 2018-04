Schaden an Haussockel

An einem Haussockel in der Forstmeisterstraße stellten die Bewohner am Montagnachmittag einen Schaden fest, der von einem Kraftfahrzeug verursacht wurde. An dem Haus waren deutliche Spuren von einem Fahrzeugreifen zu erkennen. Der Unfall muss sich in den vergangenen Tagen ereignet haben. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich an die Polizeiinspektion, Tel.: 0971/714 90. pol