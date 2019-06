Schaden an einem Touran

Den Verursacher einer Sachbeschädigung an einem VW Touran sucht die Haßfurter Polizei. Die Besitzerin hatte ihren Wagen in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, in Haßfurt in der Brüder-Becker-Straße geparkt. Sie bemerkte , als sie am Donnerstagvormittag zu ihrem Auto kam, eine Beschädigung an der Windschutzscheibe sowie Kratzer entlang der linken Fahrzeugseite. Ein Zeuge hatte in der Nacht zwei Schläge gehört; möglicherweise haben sie mit dem Vorfall zu tun. Die Spurenlage am Fahrzeug lässt darauf schließen, dass ein Fahrradfahrer mit seinem Zweirad die Beschädigungen verursacht hat. Die Sachschadenshöhe an dem VW Touran beträgt 1200 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben, Telefonnummer 09521/9270?