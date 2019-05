Schaden an einem geparkten Opel

Am Dienstagmittag um kurz nach halb Eins kam es auf dem Parkplatz vor einer Bäckereifiliale in der Coburger Straße in Ebern zu einer Berührung zwischen einen geparkten weißen Opel und einem vorbeifahrenden silbernen Pkw. Dabei entstand am Opel ein Schaden von rund 600 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Anscheinend wurde der Vorfall von mehreren Personen beobachtet, die einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Autos anbrachten - allerdings ohne ihren Namen oder Telefonnummer. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 melden.