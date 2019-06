Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Hofheim. Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr stand ein schwarzen Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes. Als der Fahrer zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er einen Unfallschaden an der linken Seite seines Wagens. Der Unfallverursacher war wohl geflüchtet.