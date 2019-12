Schaden am linken Kotflügel

Einen weiteren Fall von Unfallflucht meldet die Polizeiinspektion Neustadt. Wie die Beamten berichten, hatte der Geschädigte seinen VW T5 am Samstag um 7 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof im Neustadter Stadtteil Thann abgestellt. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass am vorderen linken Kotflügel ein Schaden ist. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/9431-0 zu melden. pol