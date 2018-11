Schaden am Kotflügel

Eine Unfallflucht wurde der Polizei aus Haßfurt gemeldet. Am Samstagabend stellte ein Autofahrer seinen VW Passat am Freibad in Haßfurt im Bereich der kleineren Parkplätze zwischen zwei anderen Pkw ab. Als er seinen Passat am Sonntagmittag wieder holte, stellte er einen Schaden im Bereich des hinteren rechten Kotflügels fest. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Offenbar war ein anderes Fahrzeug gegen den Passat geprallt. Da der Verursacher keine Personalien hinterlassen hat, ermittelt die Polizei hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Inspektion in Haßfurt entgegen, Ruf 09521/9270.