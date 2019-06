In der Zeit von 8 Uhr bis 13.30 Uhr parkte am Samstag ein 32-Jähriger seinen grauen Pkw Hyundai I 30 in der Schützenstraße auf dem Eissee-Parkplatz. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer am linken, vorderen Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol