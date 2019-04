Eine weitere Unfallflucht: Eine Frau hatte ihren Pkw am Donnerstag in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr in Haßfurt im Torgraben direkt vor der Postbank geparkt. Dort wurde ihr grauer Chevrolet am hinteren rechten Heck verkratzt und eingedellt. Der Verursacher könnte einen weißen/ gelben Golf gefahren haben. Der Schaden am Heck des Autos beträgt 1600 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete.