Schaden am Fahrzeug entdeckt

Ebenfalls auf dem Parkplatz des Marktes Am Weiten Weg kam es bereits am Montag zu einer Unfallflucht. Eine 67-jährige Frau hatte dort ihren Leihwagen Seat während des Einkaufs gegen 16 Uhr geparkt. Von dort fuhr sie nach Hause und stellte den Pkw in ihre Garage. Am nächsten Morgen bemerkte sie einen Kratzer an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Die Beschädigung kann nach ihren Angaben nur auf dem Parkplatz geschehen sein. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol