Eine Unfallflucht beschäftigt die Polizei in Haßfurt. Am Montag um 10.30 Uhr hatte ein Autofahrer seinen schwarzen BMW auf dem oberen Parkplatz am Krankenhaus abgestellt. Als er am späten Dienstagnachmittag zurückkam, stellte er fest, dass am Fahrzeug die hintere Stoßstange gebrochen und der Lack beschädigt waren. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offenbar mit seinem Fahrzeug den BMW erfasst und einen Schaden von rund 1500 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend.