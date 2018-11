Schaden am Auto hinterlassen

Eine 45-jährige Kronacherin parkte ihren schwarzen Seat am Samstag von 23 Uhr bis Sonntag in den Mittagsstunden in der Kaulangerstraße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Vermutlich wurde dieser von einem anderen Fahrzeug beim Ausparken verursacht. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030.