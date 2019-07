Ein in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 2.45 Uhr, in der Friedhofstraße in Sand geparkter schwarzer VW Polo wurde angefahren. Dabei wurde der linke Außenspiegel am Auto beschädigt. Der Unfallverursacher, der flüchtete, hinterließ einen Schaden in Höhe von 300 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt, Telefon 09521/9270.