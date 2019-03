Schaden am Außenspiegel

Am frühen Dienstagmorgen streifte der Fahrer eines blauen Opel in der Kissinger Straße ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Er setzte seine Fahrt in Richtung Münnerstadt fort und bemerkte am Ziel seiner Fahrt einen frischen Schaden am rechten Außenspiegel. Er meldete seinen Schaden am Nachmittag bei der Polizei, konnte jedoch keine Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen. Es ist nicht bekannt, ob ein Fremdschaden entstanden ist. Zeugen oder der Geschädigte sollen sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 melden. pol