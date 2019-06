Schade - Chance verpasst!

Zum geplanten Unverpacktladen in Kulmbach ("Unverpackt: Bald geht's los", BR vom 22. März) wird uns geschrieben: Da ist eine junge Frau, die sich voller Elan in ein Projekt stürzt und in Kulmbach einen Unverpacktladen eröffnen will. "Glasvoll - der Unverpacktladen" soll er heißen. Viele begeisterte Mails und Mut machenden Zuspruch erhält sie. Das konnte man tatsächlich auf der Unterstützerseite nachlesen. Viele Kulmbacher, Bayreuther und Schüler, die sich gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, haben sich mir gegenüber sehr interessiert geäußert und sich auf den Laden gefreut, der ja nun bald öffnen muss.

Toll! Einkaufen ohne Verpackungsmüll, die Menge selbst bestimmen und die eigenen Gefäße kann man auch verwenden.

Leider wurde von einigen übersehen oder auch einfach nicht gewusst, dass Frau Schappert finanzielle Unterstützung braucht. Crowdfunding für Start-ups ist vielen wohl noch unbekannt und so hat es mit der Zielsetzung, das notwendige Startkapital zu sammeln, nicht geklappt. Die Idee muss voraussichtlich begraben werden.

Ein Geschäft, von dem es nach meinem Kenntnisstand das nächste erst in Bamberg gibt, hätte bestimmt mehr Kunden nach Kulmbach gebracht. Hat unsere liebenswerte Stadt hier eine Chance für mehr Nachhaltigkeit verpasst? Im Moment scheint es so.

Ich bedaure das zutiefst, denn es wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ganz nach dem Motto von Harald Lesch: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ilona Hansl

Kulmbach