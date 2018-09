Schachtdeckel verkeilt sich unter Sattelzug

Am Montagabend gegen 20.25 Uhr ereignete sich in Höchstadt in der Straße Am Strauchgraben ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der wollte das neue Aischpark-Center anfahren und fuhr über einen provisorischen Schachtdeckel, der sich aufstellte und in der Hinterachse des Aufliegers verkeilte. Am Fahrzeug enstand massiver Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.