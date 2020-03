Schachklub wohl älter als angenommen

Die Überraschung bei der Generalversammlung des Kronacher Schachklubs 1882, welche gerade noch rechtzeitig vor den Ausgehbeschränkungen durchgeführt werden konnte, war eine Bekanntgabe des Vereinschronisten und Schriftführers Walter Lechleitner: Demnach ist der KSK älter als bislang angenommen, zählt wohl zu den ältesten Schachvereinen Deutschlands und könnte bereits in zwei Jahren sein 150-jähriges Bestehen feiern.

Als Quellen nannte Lechleitner verschiedene Schachzeitschriften aus den 70er- ahren des 19. Jahrhunderts, auf die er bei seinen jahrelangen Bemühungen um Ergänzung der noch lückenhaften frühen Vereinsgeschichte gestoßen war.

Aber nicht nur um die Vergangenheit ging es bei dieser Hauptversammlung, die erstmals in "Rääbleins Pizzeria" in Ziegelerden abgehalten wurde. Auf der Tagesordnung standen auch Anträge wie z. B. der auf Einschränkung der Gratulationsanlässe oder auf Beibehaltung der Beiträge trotz eines sinkenden Kassenstands. Andere, wie der auf zeitgemäßes "Abspecken" der umfangreichen Ehrenordnung oder auch der zur Verpflichtung des Vorstands auf intensive personelle Zukunftsplanung, richteten sich auf die Zukunft. Vorsitzender Hans Blinzler: "Das Durchschnittsalter unserer neun Vorstandsmitglieder nähert sich bedenklich der 60er-Grenze; meine fast vier Jahrzehnte als Vorstand sind auch schon zu viel ...".

Letzteren Antrag hatte der Vorsitzende selbst gestellt, der seinen Traditionsverein rechtzeitig zukunftsfähig aufstellen will. Alle Anträge wurden nach intensiver Debatte einstimmig angenommen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging der Vorsitzende auf die wieder zahlreichen "nichtschachlichen" Ereignisse des Berichtsjahres ein, etwa das sehr gut angenommene Gartenfest mit Aufstiegsfeier in Fröschbrunn oder die niveauvolle Jugendadventsfeier. Die Mitgliederzahl sank nach Listenbereinigung geringfügig auf 94.

Stolz zeigte sich der Vorsitzende über die breite Spanne der aktiven, also auch für Ligaspiele gemeldeten Mitglieder, die derzeit von sechs bis 89 Jahren reicht - bei einem im Schachsport sehr niedrigen Durchschnittsalter von nur 33 Jahren -, sowie über die nach seinen Worten "vorbildliche Jugendarbeit", denn außer in den Ferien werden Kinder und Jugendliche das ganze Jahr über in verschiedenen Leistungsgruppen oder auch in Einzeltraining von fünf zertifizierten Übungsleitern ausgebildet.

Sein Dank galt den Jugendleitern Tobias Pfadenhauer und Alexander Becker und seinen Stellvertretern Hans Neuberg und Edgar Stauch, die alles Schachsportliche organisierten. Alex Mainz kümmert sich um die Jüngsten im Schachklub ebenso wie um die Vereins-Homepage. Walter Lechleitner erledigt nicht nur zuverlässig Schriftliches, sondern bringt bei mancherlei Problemen sinnvoll ausgearbeitete Vorschläge ein. Für seine Kassenführung erhielt aber auch Hansi Schmierer ein großes Lob. Der zurückgehende Kassenstand mache infolge erfreulichen Spendenaufkommens und bestehender Rücklagen noch keine Sorgen, meinte Schmierer.

Natürlich setzte Spielleiter Hans-Gerhard Neuberg in den Mittelpunkt seines umfangreichen Spielberichts die überraschende Meisterschaft der Ersten Mannschaft und ihren Aufstieg in die sehr spielstarke Landesliga, der zweithöchsten Klasse in Bayern - H.-G. Neuberg: "Den Wiederabstieg in dieser spielstarken Klasse haben wir schon eingerechnet!". Die Zweite Mannschaft musste aus der Bezirksliga absteigen, hat sich jedoch bereits jetzt den Wiederaufstieg gesichert. Die Dritte Mannschaft kann in der Kreisklasse noch die Meisterschaft holen.

Wanderpreise wurden den jeweils Punktbesten überreicht: Tobias Becker (Erste Mannschaft), Hans Blinzler (Zweite Mannschaft) und David Schülner (Dritte Mannschaft) holten die meisten Punkte. Bei Blitz- und Schnellschachmeisterschaften wurden in Kreis und Bezirk vordere Plätze belegt.

Johannes Renner, der bei der U14 oberfränkischer Meister wurde, war im Spieljahr der einzige KSK-Titelträger auf Bezirksebene. Neuberg ehrte auch die Sieger der Vereinsmeisterschaften. Dies war im Turnierschach (90 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie) Hans-Joachim Schmierer; im Turnier um den Vereinspokal (90 Minuten) und im Schnellschach (15 Minuten) Edgar Stauch und im Blitzschach (fünf Minuten) Andreas Murmann. red