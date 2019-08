Höchstadt a. d. Aisch vor 16 Stunden

Freizeit

Schachjugend spielt im Freibad

Das Schachmobil der Deutschen Schachjugend (DSJ) steuert im August drei Orte in Bayern an. Die Schachtour führt nach Arnstein bei Schweinfurt, Tegernheim bei Regensburg - und am Mittwoch, 14. August, ...