Schachbrett neben dem Golfsport

Nimmt die Zahl der Schmetterlinge in Gärten und Wohnräumen immer mehr ab, fühlen sich die Falter in unberührter Natur doch sichtlich wohl. Wie gesehen bei einem Spaziergang rund um den Kümmelberg nahe des Golfplatzes Nagel . Wo die Pflanzen, wie Distel, Brennnessel, Flockenblume und Skabiose im natürlichen Raum ungestört wachsen können, fühlen sich die Falter besonders wohl. An einem kleinen Plätzchen am Waldrand konnte man hauptsächlich das Schachbrett beobachten, das zu den Augenfaltern, einer Unterfamilie der Edelfalter, gehört.