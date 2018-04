Schachblumenfest im Sinntal

Die purpurfarbenen Tupfer in den Wiesen entlang der Sinn lassen sich schon entdecken: Die Schachblume steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Ihr Vorkommen im Sinntal gilt als das deutschlandweit größte zusammenhängende und letzte große Vorkommen in Mitteleuropa. Mit seinem Schachblumenfest macht der Landfrauenverein Altengronau am Sonntag, 22. April, ab 11.30 Uhr am Festplatz Altengronau im Aspenweg aufmerksam auf die Frühjahrsblüherin. Die Führer des "Naturpark Hessischer Spessart" bieten Führungen und Radtouren. Auch das Infomobil des Naturparks Hessischer Spessart ist vor Ort. Infos zu Führungen unter Tel.: 06664/919 925 oder Tel.: 06059/906 783. Gruppen melden sich unter Tel.: 06665/ 560 an.Auch der Markt Obersinn lädt zum Schachblumenfest am Samstag, 21., und Sonntag, 22. April. Führungen bieten hier Führungen bieten Annelore Welzenbach, Tel.: 0160/992 816 77, und Birgit Weismantel, Tel.: 0160/ 944 529 20, an. Foto: Cordula Sachs