SC Stettfeld schießt VfR Kirchlauter ab

Stettfeld ist nach dem klaren 9:0 gegen Kirchlauter an der Spitze der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 5, gefolgt von Fürnbach. Ziegelanger kam mit dem 1:0 gegen Wonfurt zum ersten Sieg, und Augsfeld setzte sich in Limbach klar mit 6:0 durch. Neuschleichach hatte beim 1:4 in Lußberg nichts entgegenzusetzen. Die Unterpreppacher Reserver gibt die Rote Laterne der A-Klasse Coburg 3 an Frickendorf ab.

A-Klasse Schweinfurt 2

Spfr. Steinsfeld - SV Untereuerheim 1:6

Tor für Steinsfeld: 1:4 Fuß (25.), Tore für Untereuerheim: 0:1 Eckert (4.), 0:2 Junker (7., Eigentor), 0:3 Fischer (13.), 0:4, 1:6 Michalczyk (20., 46.), 1:5 Pfrommer (45.), Gelb-Rot: Junker (76., Steinsfeld)

A-Klasse Schweinfurt 3

SG Üchtelhausen II - SV Rapid Ebelsbach II 1:1

Tore: 1:0 Hümmer (11.), 1:1 Andres (68., Elfmeter)

SV Sylbach II - SG Steinbach II 5:4

Tore für Sylbach: 1:0, 4:0 Wesner (2., 26.), 2:0, 5:0 Imamovic (10., 31.), 3:0 Mühlbauer (25.), Tore für Steinbach: 5:1, 5:3 Marjanovic (49., 55.), 5:2 Rippstein (52.), 5:4 Krause (68.)

A-Klasse Schweinfurt 5

FC Ziegelanger - TSV Wonfurt 1:0

Tor: 1:0 Hauck (55.)

SC Stettfeld - VfR Kirchlauter 9:0

Tore: 1:0, 3:0, 8:0 Hümmer (21., 39., 63.), 2:0, 5:0, 9:0 Spath (24., 44., 90.), 4:0, 6:0, 7:0 Lang (42., 59., 61.), Gelb-Rot: Fröhling (77. St.)

SG Fürnbach - SC Koppenwind 4:1

Tore für Fürnbach: 1:0 Stürmer (33.), 2:1, 3:1 Böllner (71., 87.), 4:1 Erhard (90.), Tor für Koppenwind: 1:1 Götz (45.)

TSV Limbach - FC Augsfeld 0:6

Tore: 0:1 Kossendey (18.), 0:2 Zeis (27.), 0:3 Utz (33.), 0:4 Hußlein (43.), 0:5, 0:6 Griebel (46., 49.), Gelb-Rot: Rennemann (84., Augsfeld)

SC Lußberg - SV Neuschleichach 4:1

Tore für Lußberg: 1:0 Will (30.), 2:1, 4:1 Bergmüller (58., 77.), 3:1 Pflaum (64.), Tor für Neuschleichach: 1:1 Schmitt (40.)

A-Klasse Schweinfurt 6

SV Hofheim II - TSV Gochsheim III 2:3

Tore: 0:1 Meder (31.), 1:1 Demar (55., Eigentor), 2:1 Bergmann (72.), 2:2 Borascu (74.), 2:4 Meder (89.) SG Untertheres - HSV Birnfeld 3:1

Tore für Untertheres: 1:0, 3:1 Braun (28., 70.), 2:0 Zink (42. Elfmeter), Tor für Birnfeld: 2:1 Olkers (43.)

SG Wülflingen - SV Friesenhausen 0:3

Tore: 0:1 Hofmann (35., Elfmeter), 0:2 Grünewald (49.), 0:3 Hepp (68.), Gelb-Rot: Afzali (81. SGW) SG Hausen - SG Ermershausen 1:5

Tore: 0:1 Hofmann (25.) 1:1 Müller (37.), 1:2 Stahn (61.), 1:3 Prediger (62.), 1:4 Stahn (70.), 1:5 Oeser (75.)

B-Klasse Schweinfurt 5

SG Roßstadt - SG Oberhohenried 1:1

Tore: 1:0 Baum (51.), 1:1 Schirmer (81., Elfmeter)

A-Klasse Coburg 3

Spfr. Unterpreppach II - SC Stöppach/Haarth 3:2

Tore: 0:1 Schaller (5.), 1:1 Rößner (7.), 2:1 Lutsch (22.), 3:1 Walz (25.), 3:2 Geiger (58.) LTV Gauerstadt - FC Frickendorf 4:2

Tore Frickendorf: Lang (2) SVM Untermerzbach - DJKFC Seßlach 0:4

Tore: Rößner (2), Schulz, Müller FC Oberwohlsbach - SV Heubach 2:3

Tore Heubach: Dürr (23.), Duarte (33.), Lipa (74.)

A-Klasse Coburg 1

SV Heilgersdorf II - SG Eicha/Scheuerfeld II 1:4

Tore: 0:1 Ebersbach (26.), 1:1 Fischer (53.), 1:2 Leffer (55.), 1:3, 1:4 Kraus TSV Pfarrweisach II - Türkgücü Neustadt 10:1

Tor TSV: Raithel (3), Pecht (2), Weitz, Stöhr, Schorr, Damm, Müller / Tor Türkgücü: Özdemir

A-Klasse Bamberg 1

FC Bischberg - VfL Mürsbach 0:3

Tore: 0:1 Imhof (55.), 0:2 Imhof (80.), 0:3 Lurtz (86.) sp/di