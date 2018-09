Fussball-a-und B-klassen

SC Stettfeld lässt zwei Punkte liegen

Der FC Knetzgau feierte endlich mit dem 3:1 in Kirchlauter den ersten Sieg in der A-Klasse Schweinfurt 5. Auch Koppenwind gelang in Ziegelanger ein 3:1, Lußberg kam gegen den SC Stettfeld über ein 3:3...