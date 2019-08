Der SC Jura Steinfeld veranstaltet am Sonntag, 18. August, ab 14 Uhr sein traditionelles Sommerfest. Die Veranstaltung zugunsten der Jugendarbeit findet am Vorplatz des Rathauses und des Sportheimes statt. Die Kinder dürfen sich am benachbarten Kinderspielplatz und am Sportplatz austoben. Um 15 Uhr findet die A-Klassen-Partie SG DJK Königsfeld/SC Jura Steinfeld gegen den SC DJK Mistendorf statt. red