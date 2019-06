SC Geusfeld setzt weiter auf bewährte Spitze

Mit dem bewährten Vorstandsteam geht der SC in Geusfeld auch in die nächsten Jahre. Bei der Jahresversammlung stellte sich die gesamte Vorstandschaft zur Wiederwahl. Vorsitzender Jonas Bäuerlein und Kassier Burkhard Wengel zeigten in ihren Berichten auf, dass sich der Verein in geordneten Bahnen bewege und für die Zukunft gut aufgestellt sei.

Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Matthias Bäuerlein. Im Amt bestätigt wurden Vorsitzender Jonas Bäuerlein, Zweiter Vorsitzender Patrick Pfrang, Dritter Vorsitzender Fabian Bäuerlein, Kassier Burkhard Wengel und Schriftführer Christian Wengel. Andere Ämter, wie Vergnügungsausschuss, Spielleiter, Jugend- und Korbballabteilungsleiter, konnten dank der Bereitschaft der Mitglieder, sich im Verein zu beteiligen, schnell wiederbesetzt werden.

Jonas Bäuerlein berichtete über die Situation der Fußballmannschaften, die sich im Jahr 2019 komplett verändern wird.

Der Spielertrainer Stephan Körber legte sein Traineramt zum Ende der Saison 2018/2019 nach siebenjähriger Amtszeit nieder. Körber hatte die Erste Mannschaft des SC Geusfeld in seiner Debut-Saison 2012/2013 auf Anhieb in die Kreisklasse geführt und in den darauffolgenden Jahren durch seine konstante Torgefährlichkeit maßgeblich dazu beigetragen, dass die Klasse seither gehalten werden konnte.

In der Saison 2019/2020 wird der SC Geusfeld erstmals zusammen mit der SpVgg Untersteinbach eine Spielgemeinschaft der 1. und 2. Mannschaft bilden. Bereits in einer Mitgliederversammlung im Januar wurde dieser Schritt beschlossen. Der war für beide Vereine notwendig, da es in den letzten Jahren immer schwerer wurde, konkurrenzfähige Mannschaften zu finden. Trainer der SG wird mit Reiner Neumann aus Gerolzhofen ein erfahrener Mann.

Verein feiert großes Jubiläum

Da der SC Geusfeld im Jahr 1949 gegründet wurde, steht heuer die Feier des 70-jährigen Vereinsbestehens an. Aus diesem Anlass wird vom 28. bis 30. Juni ein Festwochenende am Sportgelände abgehalten. Das Programm sieht am Freitag einen Beatabend mit der Band "One Last Sunset" vor. Am Samstagnachmittag werden Jugendspiele stattfinden. Am Abend tritt dann das Musik-Duo "Tutti-Frutti" auf. Am Sonntag findet ab 13 Uhr ein offizieller Festakt mit Grußworten und Ehrungen statt, im Anschluss stehen zwei Fußballspiele auf dem Plan. sw