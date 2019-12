SBUN und Grüne wollen mehr als zwei Sitze im Staffelsteiner Stadtrat erobern

Durch die jahrelange enge und gute Zusammenarbeit von SBUN (Staffelsteiner Bürger für Umwelt- und Naturschutz) und Bündnis 90/Die Grünen entschloss man sich, eine gemeinsame Liste für die Kommunalwahlen am 15. März 2020 aufzustellen.

Kürzlich wurde nun die Aufstellungsliste der Kandidaten beschlossen. SBUN-Vorsitzender Werner Freitag und der Kreisvorsitzende der Grünen, Valentin Motschmann, begrüßten die Kandidaten sowie zahlreiche Gäste in der Fuchsenmühle in Horsdorf.

Zunächst bedankte sich Werner Freitag bei allen Kandidaten herzlich für ihre Bereitschaft, der "Grünen Idee" ein Gesicht zu geben und sich zur Wahl zu stellen.

Mehr als die Hälfte Frauen

Besonders positiv bewertete es Valentin Motschmann dabei, dass die Frauenquote bei über 50 Prozent liegt und sich viele junge Bürger für eine Politik, bei der es vorrangig um Naturschutz und sozial integrierende Themen geht, einbringen wollen.

Werner Freitag sprach von einer guten Mischung aus Vertretern direkt aus dem Stadtgebiet und aus den umliegenden Dörfern, die gemeinsam an den kommunalpolitischen Zielen arbeiten möchten. Einigkeit herrschte darüber, dass man in Zukunft auch weiterhin den Schutz der Natur als Wegweiser für wichtige Entscheidungen sehen möchte, d. h. wirtschaftliche Interessen berücksichtigen wolle, ohne klimarelevante Belange aus den Augen zu verlieren, denn nur so könnten die Stadt und das Umland attraktiv bleiben für alle, die hier leben.

Unter diesen Aspekten wird nun am Wahlprogramm gearbeitet. Mit der vorliegenden Liste seien die bisherigen zwei Sitze im Stadtrat "ausbaufähig", so die einhellige Meinung. Nach Festlegung des Versammlungsleiters, des Protokollführers und des Wahlausschusses wurde die Kandidatenliste vorgestellt. Sie wurde einstimmig angenommen. Somit stehen folgende Kandidaten fest:

1. Werner Freitag, Stadel

2. Sandra Nossek, Stublang

3. Nadja Motschmann, Schönbrunn

4. Christian Hornung, Bad Staffelstein

5. Andrea Musiol, Bad Staffelstein

6. Uwe Bäuerlein, Bad Staffelstein

7. Emel Maisch, Bad Staffelstein

8. Stefan Sniehotta, Bad Staffelstein 9. Rica Kohmann, Bad Staffelstein

10. Roland Nuss. Unterzettlitz

11. Nicole Gründel, Krögelhof

12. Tobias Assmann, Bad Staffelstein

13. Magdalena Schedel, Unnersdorf

14. Valentin Motschmann, Schönbrunn

15. Theresa Freitag, Bad Staffelstein

16. Felix Utzmann, Schönbrunn

17. Julia Eggert, Schönbrunn

18. Walter Liebl, Bad Staffelstein

19. Corinna Schreier, Stadel

20. Petra Gehringer, Kümmersreuth

21. Christine Liebl, Bad Staffelstein

22. Michael Pensel, Bad Staffelstein

23. Sabine Stern, Bad Staffelstein

24. Klaus Stürmer, Altenbanz.

Ersatzleute sind Fritzi Fischer, Schönbrunn, und Klaus Schnapp, Bad Staffelstein red