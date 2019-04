SBUN plant gemeinsame Liste mit Grünen

Die Vorsitzenden und Stadträte der SBUN (Staffelsteiner Bürger für Umwelt und Naturschutz), Werner Freitag und Klaus Schnapp, hatten alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Mühle nach Horsdorf eingeladen. Neben dem Jahresbericht und der Neuwahl des Vorstandes stand auch die Diskussion über eine gemeinsame Liste mit den Grünen bei der kommenden Kommunalwahl auf den Tagespunkten.

Zu Beginn berichteten Werner Freitag und Klaus Schnapp über die Arbeit aus dem vergangenen Jahr. Ein Dauerbrenner ist die Umgestaltung des "Bärengeländes", das bereits im Besitz der Stadt ist. Es wurde ein Architekt beauftragt, der aus den Vorstellungen und Erwartungen einen "Grobplan" erstellen soll. "Es wird sicherlich noch etwas Zeit bis zur konkreten Umsetzung dauern", so Werner Freitag.

Nord-Ost-Spange abwenden

Als einen kleinen Erfolg hinsichtlich der Bemühungen, den Bau der viel diskutierten Nord-Ost-Spange abzuwenden, sieht Klaus Schnapp das grüne Licht der Verkehrsbehörde, mit dem die Lichtenfelser Straße bereits jetzt zur "Gemeindestraße" abgestuft werden könnte. Dann wäre eine Verkehrsberuhigung beziehungsweise ein Tempolimit möglich. Die Nord-Ost-Spange, da sind sich alle Mitglieder einig, wäre eine unnötige Investition, denn der Verkehr in der Innenstadt sei zu 75 Prozent Zielverkehr und würde auch mit jener Umfahrung nicht wesentlich geringer werden.

"Viel wichtiger ist die Zukunft und Bildung unserer Kinder", so Klaus Schnapp. Deshalb werde die umfangreiche und kostenaufwendige Sanierung der Grund- und Mittelschule als gute Investition gesehen.

Gewerbehalle: Alternative suchen

Hinsichtlich der Errichtung einer Gewerbehalle bei Grundfeld sind sich alle einig, dass dies für den "Gottesgarten" keine gelungene Lösung darstellt und wenn möglich Alternativstandorte geprüft werden sollten.

Im Ausblick auf das kommende Jahr mit der Kommunalwahl diskutierten die Anwesenden über die Bildung einer gemeinsamen Liste mit Die Grünen/Bündnis 90. Die SBUN, die sich vor 25 Jahren aus dem besseren Bahnkonzept und dem Bund Naturschutz gebildet hat und seitdem in der Kommunalpolitik Bad Staffelstein aktiv ist, arbeitete in der Kreispolitik immer schon eng mit den Grünen zusammen. In den letzten Jahren hat sich die SBUN, neben dem Umwelt- und Naturschutz, der sicherlich das Hauptthema bleiben wird, auch für viele andere Themen starkgemacht und will dies weiterhin verstärkt tun. Deshalb sind sich die Mitglieder einig, 2020 mit einer gemeinsamen Liste mit Die Grünen/Bündnis 90 anzutreten.

In der anschließenden Neuwahl des Vorstandes wurden sowohl Vorsitzender Werner Freitag als auch Zweiter Vorsitzender Klaus Schnapp einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Elfriede Fischer wurde ebenso einstimmig als Kassiererin wiedergewählt. Sandra Nossek wurde das Amt der Schriftführerin übertragen. Als Beisitzer fungieren Inge Kluge, Magdalena Schedel und Christine Liebl.

Versammlung im Juni

Die Anregung Christine Liebls, eine Baumschutzverordnung zu beantragen, wird von den Mitgliedern unterstützt, zumal diese als Möglichkeit zu mehr Beratung und Sensibilisierung gesehen wird.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen wird es bereits im Juni eine weitere Mitgliederversammlung geben. red