SB-Supermarkt kommt

Zu Beginn der jüngsten Marktgemeinderatssitzung stellte Erster Bürgermeister Johannes Maciejonczyk (CSU) den eingereichten Bauantrag zur Errichtung eines SB-Supermarktes am östlichen Ortseingang von Burgebrach vor. Neben der Verkaufsfläche ist auch ein Café geplant. Der Marktgemeinderat stimmte dem Bauantrag zu.

Die Flurbereinigungsgenossenschaft Unterneuses-Failshof hat kürzlich ihre Auflösung einstimmig beschlossen. Bürgermeister Maciejonczyk erklärte dazu, dass diese Gemeinschaft noch aus dem Flurbereinigungsverfahren hervorgehe, das längst abgeschlossen sei und die Flächen mit einer Gesamtgröße von rund 17 Hektar auf den Markt Burgebrach übertragen werden sollen. Der Marktgemeinderat hat der Übernahme der Grundstücke, die vorwiegend Wege und Gewässer 3. Ordnung sind, zugestimmt. Weiter wird die Baulast an den öffentlichen Feld- und Waldwegen sowie an den Gewässern 3. Ordnung übernommen.

Für Wege und Gewässer

Der Übertragung des Geldvermögens aus der Flurbereinigungsgenossenschaft Unterneuses-Failshof auf die Jagdgenossenschaft Unterneuses wurde unter der Maßgabe der zweckgebundenen Mittelverwendung für den Unterhalt an den öffentlichen Feld- und Waldwegen sowie an den Gewässern 3. Ordnung in der Gemarkung Unterneuses zugestimmt.

Die bisherigen Aufgaben des Wegeunterhalts und der Grabenpflege übernimmt somit künftig die Jagdgenossenschaft, wofür sich der Markt Burgebrach jeweils mit 50 Prozent der Kosten beteiligt.

Pflege in Häfnergasse

Zum Betrieb einer Tagespflegeeinrichtung wird der Caritasverband des Landkreises Bamberg Räumlichkeiten des neu errichteten Gebäudes in der Häfnergasse von der Gewobau mieten. Gemäß einem Antrag hat der Marktgemeinderat beschlossen, den Caritasverband Landkreis Bamberg e. V. zur Errichtung der Tagespflegeeinrichtung in Burgebrach finanziell mit einer einmaligen Zahlung von 15 000 Euro zu unterstützen. Sollte innerhalb der nächsten zwei vollen Geschäftsjahre ein Defizit entstehen, trägt der Markt Burgebrach bis zu 10 000 Euro pro Jahr.

Abschließend wies der Bürgermeister noch auf die neue Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach hin.