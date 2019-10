Sauschießen und Vereinsmeisterschaft

Das Sauschießen bei der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Pressig findet am Freitag, 11., und am Samstag, 12. Oktober, jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Alle sind willkommen. Geschossen wird mit dem Luftgewehr um das beste "Blättla" sowie die beste Serie (zehn Schuss). Mit dem Sauschießen wird auch die Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Schützen aller Altersklassen sind aufgefordert, sich zu beteiligen. Das zum Schießen gehörende Sauessen findet am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr im Schützenhaus statt. Gäste sind willkommen. Anmeldungen bis zum 8. November jeweils freitags ab 19 Uhr im Schützenhaus, telefonisch beim Schützenmeister Günther Lieb (0173/ 8286719) oder per E-Mail (vorstand@sg-pressig.de). red