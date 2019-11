Sauschießen startet heute

Der Schützenverein "Rennsteig" lädt zum Sauschießen ein. Schießtage und Zeiten sind am heutigen Dienstag, 19. November, Freitag, 22. November, Dienstag, 26. November, jeweils von 19 bis 22 Uhr am Schießstand im Schützenzentrum Rennsteig an der Wasserscheide. Mit der Einlage von zwölf Euro sind bezahlt: 20 Schuss, ein Schuss auf die Königsscheibe und ein Schlachtschüsselessen. Nachkauf von zehn Schuss für 1,50 Euro möglich. Die Einlage kann nur bis Dienstag, 26. November bis 22 Uhr gelöst werden. Spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Ergebnisse können auch als Vereinsmeisterschaft gewertet werden. Hinweis, die Schlachtschüsseln, die über die Straße nach Hause geholt werden, können nur in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Hotel "Rennsteig" abgeholt werden. Wer nicht am Schießen teilnimmt, zahlt für die Schlachtschüssel zehn Euro. Zugleich ergeht Einladung zur Preisverteilung und Königsproklamation mit Schlachtschüsselessen am Samstag, 30. November, um 18 Uhr im Schützenhaus. red