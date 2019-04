Saugrillen am ASV-Sporthotel

Am Mittwoch, 1. Mai, findet am Sportgelände am Sporthotel des ASV Aufseß wieder das Saugrillen statt. Der Frühschoppen beginnt um 10 Uhr, Sau am Spieß - mit Holzkohle gegrillt - gibt es ab 12 Uhr. Außerdem werden Gegrilltes und Currywurst angeboten. Das rustikal über Holzkohle gegrillte Schwein wird mit Kloß und Sauerkraut gereicht. Es gibt auch Steak und Bratwürste sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Für das leibliche Wohl ist auch am Abend gesorgt. wo