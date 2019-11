Saubere Naturenergie von der Sonne

Beim Vortrag "Photovoltaik - Strom selbst erzeugen, speichern und selber verbrauchen", den der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes in Kooperation mit der Umweltstation Lias-Grube am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr in der Umweltstation, Lias-Grube 1, Unterstürmig, anbietet, gibt es ausführliche Informationen rund um dieses Thema. Unter anderem wird dargestellt, was bei der Planung einer Photovoltaikanlage zu beachten ist, wie viel Platz diese braucht, welche Dächer geeignet sind und welche Möglichkeiten der unmittelbaren Nutzung oder Speicherung bestehen. Der Eintritt ist frei. red