Saubere Flur für alle

Gemeinsam etwas für den Naturschutz tun - die Aktion "Saubere Flur" soll die Umgebung von Thüngfeld von sinnlos weggeworfenen Abfall befreien. Am Samstag, 23. März, laden die Feuerwehr Thüngfeld und die örtlichen Stadträte der UBG alle Bürger zu der Aktion ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrhaus in Thüngfeld. Festes Schuhwerk und Handschuhe werden empfohlen. Im Anschluss gibt es für alle Helfer als Dank und zur Kräftigung eine gemeinsame Brotzeit. red